Eines Tages entscheidet sich der Bär den großen Wald zu finden. Er hat so eine Ahnung, dass das der Ort ist, an den er gehört. Die Frage ist nur: Wo ist der große Wald und wie kommt man dorthin? Eine Geschichte vom Aufbruch ins Unbekannte und dem großen Glück, wenn man findet, was man sucht.