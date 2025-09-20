Der kleine Märchengarten - Märchen zwischen Blumen und Honigbienen

Sommer, Sonne, Sehnsucht - im kleinen Märchengarten treffen sich diejenigen, die Sehnsucht danach haben, einfach nur mit Geschichten und Märchen unterhalten zu werden. Sie sitzen beisammen im Schatten der Bäume, genießen ein kühles Getränk und die Stimme der Erzählerin. Es wird gelacht, gestaunt und mitgefiebert.

Sommer, Sonne, Sehnsucht - im kleinen Märchengarten treffen sich diejenigen, die Sehnsucht danach haben, einfach nur mit Geschichten und Märchen unterhalten zu werden. Sie sitzen beisammen im Schatten der Bäume, genießen ein kühles Getränk mit Hefezopf und die Stimme der Erzählerin. Es wird gelacht, gestaunt und mitgefiebert. Es kostet keinen Eintritt! Wer kann, darf für spenden. Seit vielen Jahren schon kommen die Spenden der Ökumenischen Hospizinitiative im Landkreis Ludwigsburg e.V. zugute. Es tut gut, Gutes zu tun! Eine Anmeldung ist notwengig, da die Plätze begrenzt sind.