Von April bis September weiß die Erzählerin Xenia Busam an jeweils einem Samstag im Monat von 15.00 Uhr - 16.00 Uhr in einem zauberhaften Garten in der Innenstadt in Ludwigsburg so manch amüsante Geschichte zu erzählen.

Es wird erzählt, gelacht und Hefezopf vertilgt.

Treffpunkt: Alte Gasse 1 in Ludwigsburg

- um die Ecke bei der "Wunschbrille" -

Um eine Spende wird gebeten.