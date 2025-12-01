Der kleine Major Tom – Aufbruch ins Ungewisse

Im Jahr 2050 trainieren die Teenager Tom und Stella das Leben als Astronaut und Astronautin an Bord von Space Camp 1.

Noch bevor Tom seinen ersten Weltraumspaziergang absolvieren kann, wird sein Vater zur Erde zurückgerufen; der Klimawandel verursacht einer der gefährlichsten Hurrikans und zu dessen Überwachung muss ein Wettersatellit dringend zum Laufen gebracht werden. Tom und Stella sind das einzige verfügbare Team und so stellen sich die beiden gemeinsam mit ihrer Roboterkatze Plutinchen den Herausforderungen. Die Zeit wird knapp, Leben müssen gerettet werden.