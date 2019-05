Der kleine Prinz

Die wunderbare poetisch-philosophische Geschichte über die zauberhafte Begegnung in der Wüste, die das Leben komplett verändert: Die kleine Prinz, der so unverhofft in unwirtschaftlicher Umgebung weitab jeglicher Zivilisation ins Leben eines abgestürzten Piloten tritt, berichtet von seiner abenteuerlichen Planetenreise, die ihn nach Begegnungen mit sehr speziellen Sonderlingen auf ihren ebenso erstaunlichen Planten schließlich auf die Erde und genau dorthin mitten in die Wüste geführt hat. Wegen Meinungsverschiedenheiten mit einer stolzen, doch bei aller Kapriziosität durchaus geliebten Blume, hatte er seinen eigenen, sehr überschaubaren, stets von ihm liebevoll umsorgten Planeten verlassen, um sich auf Entdeckungsreise zu machen. Während der Pilot von der Sorge, rechtzeitig sein Flugzeut reparieren und diesen lebensfeindlichen Ort schnellstmöglich verlassen zu können, getrieben wird, stellt dieser kleine Prinz erstaunliche Fragen und nimmt ihn immer weiter mit in seine Gedankenwelt. Besonders seine Begegnung mit dem Fuchs hat beim kleinen Prinzen einiges bewegt: mit ihm entdeckt er nach vorsichtiger Annäherung Nähe und Freundschaft und welche Verantwortug für den anderen eine - wie auch immer geartete - Beziehung mit sich bringt.

Eine zauberhafte Geschichte über die Freundschaft und Menschlichkeit in einer eigenen Theaterfassung neu erzählt.

Regie: Marion Schneider-Bast

Mit: David Liske