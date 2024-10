Der kleine Prinz - eine Begegnung in Wort-Musik-Tanz

Eines der bekanntesten Werke der Weltliteratur in ungewöhnlicher Form: Wort, Musik und Tanz führen durch die Geschichte vom Kleinen Prinzen, der auf seiner Reise merk- und denkwürdige Begegnungen hat.

Rose, Laternenanzünder, Säufer und Fuchs – sie stehen für unterschiedliche Haltungen und Lebenseinstellungen. In der Begegnung mit dem Prinzen werden sie in Frage gestellt. Der Pilot, der dem Prinzen in der Wüste begegnet, hat nur einen Wunsch: „Schreibt mir schnell, wenn er wieder da ist ...“. Der Abend zum Kleinen Prinzen will in der Begegnung mit unterschiedlichsten Menschentypen die Vielfalt des Lebens mit Höhen und Tiefen widerspiegeln und zum Nachdenken und -fühlen über das eigene Verständnis von Leben und Tod anregen. Das ist manchmal schwer und mühsam, manchmal aber auch heiter und humorvoll. Felix Grützner ist Tänzer, Choreograph und promovierter Kunsthistoriker.

Er gestaltet als „Lebenstänzer“ seit über 30 Jahren Gottesdienste und Trauerfeiern tänzerisch mit. www.lebenstaenzer.de Der Hospizdienst Ostfildern lädt Sie herzlich ein. Der Eintritt ist frei, wir freuen uns über eine Spende zur Deckung der Kosten.