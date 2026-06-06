DER KLEINE PRINZ UND SEINE ROSE

Es darf gefeiert werden, denn die Kolping Musikschule Süßen wird 50 Jahre alt! Sie hat sich prächtig entwickelt und erfreut sich eines großen Zulaufs an musiklernbegierigen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

Gemeinsam mit dem ökumenischen Kirchenchor als Kooperationspartner findet zum Stadtfest 2026 ein ganz besonderes Jubiläumskonzert statt. Zur Aufführung gelangt die Geschichte des kleinen Prinzen und seiner Rose aus dem Buch „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry.

„Man sieht nur mit dem Herzen gut…“ – wenn es ein Zitat gibt, das rund um die Welt in aller Munde ist, dann dieses geflügelte Wort aus einem der bekanntesten Werke der neueren Weltliteratur. Kurt Grahl hat den „Kleinen Prinzen“, dieses „moderne Kunstmärchen“, das auch fast immer als Plädoyer für Freundschaft interpretiert wird, in seine typische, fantasiereiche und aussagekräftige Tonsprache übertragen und daraus ein Singspiel gemacht, das dieser großen literarischen Vorlage mehr als gerecht wird!

Im Anschluss an das Konzert findet rund um die Kulturhalle eine große Jubiläumsparty statt, bei der „The Teachers & Friends“ der Kolping-Musikschule zu Tanz und Unterhaltung aufspielen.