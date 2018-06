Szenischer Vaudeville-Chansonabend von und mit Fabian Egli.

Durch Schillers Geburt hat Marbach eine historische und kulturelle Bedeutung. Zwei junge Theatermacher, ein Kulturverein und eine Vision. Der Marbacher Kulturverein Südlich vom Ochsen und die Stadt Marbach veranstalten in künstlerischer Zusammenarbeit mit dem jungen Theaterlabel Tacheles und Tarantismus die ersten Marbacher Theaterfestspiele.

Für vier Wochen, vom 28.06. bis zum 22.07.2018, weht Festspiel-Flair durch die Straßen Marbachs. Neben internationalen professionellen Schauspielern, die für diese Zeit engagiert sind, erhalten Schauspielnachwuchstalente und Newcomer eine Plattform. Auf künstlerisch hohem Niveau wird die Spielzeit ein vielseitiges Programm bieten, dessen Spektrum vom zeitgenössischen Experimentaltheater bis hin zum Vaudevilleabend reicht. Ein einmaliges Theatererlebnis inmitten der historischen Schillerstadt.

Zum Stück „Heut geh‘n wir morgen erst ins Bett “:

Berlin, 1927. Hans wohnt in Charlottenburg. Fasanenstrasse 49. Zur Untermiete. Das Radio bringt die Klänge der Revuen, Singspiele und Tonfilme bis in seine Kammer. Aber Hans zieht es hinaus auf den Boulevard der Träume. Er ist fest entschlossen, heute Abend mit seiner Angebeteten über den Kurfürstendamm zu flanieren. Nur weiß sie noch nichts davon. Auch nicht davon, dass sie seine Angebetete ist. Das Publikum ist dabei auf diesem Spaziergang, bei welchem die unsterbliche Musik der 20er-Jahre den Ton angibt. Vergnügt und nachdenklich. Tief traurig und überschäumend vor Freude. "Bel Ami", "Ich tanze mit dir in den Himmel hinein" - "Musik! Musik! Musik!" - ab auf den Ku'damm!

Mit Fabian Egli (Bariton) und Christoph-Johannes Eichhorn (am Piano).

Daraufhin strandet er auf einem fremden Planeten – der Erde. Dort erkundet er seine Umwelt, stets offen, wach und neugierig, und begegnet verschiedenen Charakteren aus Mensch- und Tierwelt.

Dass jede Begegnung eine Erfahrung ist, die es wert ist, gemacht zu werden, und dass es sich lohnt, einander offen und offenherzig zu begegnen, zeigt die Inszenierung. Im Zusammenspiel aus einer starken Bildsprache, Musik und Worten, begleiten Zuschauer aller Altersstufen, Kinder wie Erwachsene, die Erlebnisse des kleinen Prinzen mit dem neugierigen Blick für das Kleine.

Regie: Leah Wewoda

Bühnenbild: Felix und Manuel Seiter

Dauer: ca. 65 Minuten (ohne Pause)

Einlass: 10.30 Uhr.