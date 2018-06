Eine literarische Zeitreise durch die frühe Moderne. Durch Schillers Geburt hat Marbach eine historische und kulturelle Bedeutung. Zwei junge Theatermacher, ein Kulturverein und eine Vision.

Der Marbacher Kulturverein Südlich vom Ochsen und die Stadt Marbach veranstalten in künstlerischer Zusammenarbeit mit dem jungen Theaterlabel Tacheles und Tarantismus die ersten Marbacher Theaterfestspiele.

Für vier Wochen, vom 28.06. bis zum 22.07.2018, weht Festspiel-Flair durch die Straßen Marbachs. Neben internationalen professionellen Schauspielern, die für diese Zeit engagiert sind, erhalten Schauspielnachwuchstalente und Newcomer eine Plattform. Auf künstlerisch hohem Niveau wird die Spielzeit ein vielseitiges Programm bieten, dessen Spektrum vom zeitgenössischen Experimentaltheater bis hin zum Vaudevilleabend reicht. Ein einmaliges Theatererlebnis inmitten der historischen Schillerstadt.

Zum Stück „Vergessen – literarische Lethe“:

Das Stück schildert das Schaffen des fiktiven Verlegers Kasimir Kranz um die Jahre 1910 bis 1933. Kranz berichtet von seinem Werdegang, von seinem anfänglichen Eifer, dem Brennen, dem Aufopfern für die Passion und Selbstverwirklichung, bis hin zum Verglühen im gleichgeschalteten Nazi-Deutschland. Hierbei wird insbesondere die Beziehung des Verlegers zu Literaten thematisiert, die heute weitestgehend in Vergessenheit geraten sind und deren Werke man in einem heutigen Verlagsprogramm vergeblich sucht. Schriftsteller, deren kritische Stimme in den Köpfen der Menschheit erloschen ist und deren Wort in hermetisch abgeschirmten Archiven vergilbt. Kranz stellt die schillernden Persönlichkeiten der frühen Moderne mitsamt ihren Schrullen anhand geeigneter Lyrik, Prosa, etc. aus deren Œuvre vor. Um den zeitlichen Kontext zu wahren, werden die Biographien der Künstler mit realen historischen Vorgängen und einschneidenden Ereignissen der damaligen Zeit in Szene gesetzt. Das Augenmerk liegt vor allem auf den avantgardistischen Strömungen, wie Expressionismus und Dadaismus.

Regie: Philipp Wolpert

Dramaturgie: Tobias Frühauf

Musik: Michael Wist

Bühnenbild: Felix und Manuel Seiter