Die wunderbare poetisch-philosophische Geschichte über eine zauberhafte Begegnung in der Wüste, die das Leben komplett verändert.

Der kleine Prinz, der so unverhofft in unwirtlicher Umgebung weitab jeglicher Zivilisation ins Leben eines abgestürzten Piloten tritt, berichtet von seiner abenteuerlichen Planetenreise. Diese hat ihn nach Begegnungen mit sehr speziellen Sonderlingen auf ihren ebenso erstaunlichen Planeten schließlich auf die Erde und mitten in die Wüste geführt.

Während der Pilot von der Sorge getrieben wird, rechtzeitig sein Flugzeug reparieren und diesen lebensfeindlichen Ort schnellstmöglich verlassen zu können, stellt dieser kleine Prinz erstaunliche Fragen und nimmt ihn immer weiter mit in seine Gedankenwelt.