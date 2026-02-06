Ein besonderes Bühnenprojekt der Ballettschule Teresa Beisswenger und der Musikschule Waldstetten bringt das weltbekannte Werk Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry auf die Bühne – berührend, tiefgründig und visuell eindrucksvoll.

Über 100 Mitwirkende, ein Live-Orchester sowie klassische, moderne und orientalische Tanzelemente erzählen die Geschichte des kleinen Prinzen.

Dieser verlässt seinen winzigen Planeten, auf dem er eine geliebte, aber widersprüchliche Rose zurücklässt. Auf seiner Reise durch das Weltall begegnet er wunderlichen Gestalten – dem König, dem Eitlen, dem Geschäftsmann, dem Laternenanzünder und dem Geografen. Jede Begegnung zeigt ihm etwas über die Erwachsenenwelt, voller Regeln, Eitelkeit und Vergessen.