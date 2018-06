Der kleine Rabe Socke: Alles meins!

Kleinkinderstück nach Nele Moost und Annet Rudolph / Für Kinder ab 3 Jahren / Regie: Axel Schneider / Dauer: ca. 45 Min.

Der kleine Rabe mit der rot-weiß geringelten Socke am linken Fuß luchst seinen Freunden trickreich alle Lieblingsspielzeuge ab. Sein Nest platzt fast aus den Nähten, aber keiner möchte mehr mit ihm spielen. Was nützen die schönsten Sachen, wenn man sie nicht mit Freunden teilen kann? So lernt der kleine Rabe Socke, dass Freundschaft wichtiger ist als Besitz und beschließt sich zu versöhnen.