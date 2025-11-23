DER KLEINE RABE SOCKE FEIERT WEIHNACHTEN

Ratskeller Ludwigsburg Wilhelmstraße 13, 71638 Ludwigsburg

Turbulente Ereignisse sind garantiert, wenn der kleine Rabe Socke mit der rot-weiß geringelten Socke am linken Fuß auf der Bühne erscheine, so natürlich auch zu Weihnachten.

Erst eine, dann zwei, dann drei dann vier Kerzen im Advent. Der kleine Rabe Socke gestaltet diese Abfolge etwas kreativer und kommt doch zum einem perfekten Ergebnis.

Der gewitzte Vogel wird Weihnachts-Dekomeister und Eddi-Bär versteckt die Weihnachtsgeschenke so gut, dass er am Ende selbst nicht mehr weiß, wo er sie versteckt hat. Ob Eddi, Rabe Socke und ihre Freunde die Geschenke noch rechtzeitig vor Heiligabend finden?

Eine lustige, überraschende und mitreißende Geschichte rund um Weihnachten und Advent.

Kinder & Familie, Theater & Bühne
