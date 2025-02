Der kleine Rabe Socke

Schuldig oder nicht schuldig – euch erwartet eine fröhlich-freche Bilderbuchgeschichte über Vorurteile vom kleinen Raben Socke. Im Anschluss darf noch gemalt werden. Die ausgemalten Bilder werden bis zum 03. April 2025 in der Bibliothek ausgestellt und können dann abgeholt werden. Die kostenlose Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Anmeldung bis Donnerstag, 27. Februar 2025 unter 0711 7003-451 oder per E-Mail an: bibliothek@filderstadt.de

