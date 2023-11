Der kleine Wassermann - Otfried Preußler

Tief unten auf dem Grunde des Mühlenweihers steht das Haus der Familie Wassermann. Vor einiger Zeit hat die Familie Wassermann einen kleinen Wassermann bekommen.

Herr und Frau Wassermann sind mächtig stolz auf ihren Jungen und finden es an der Zeit, dass sie ihm zu Ehren ein Fest geben, um ihn allen Ihren Verwandten und Freunden vorzustellen. Gleich am nächsten Tag darf der kleine Wassermann zum ersten Mal mit seinem Vater hinaus in den Mühlenweiher schwimmen.

