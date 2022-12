Der kommende Riesenkontinent - Die Welt in 250 Millionen Jahren

Die Erde ist ein zutiefst dynamischer Planet und in ständigem Wandel begriffen. Gigantische Strömungswalzen im zähplastischen Gesteinsmantel halten die Erdkruste in Bewegung und verursachen die Verschiebung ganzer Kontinente, die Geburt und den Tod von Ozeanen. Die permanente Drift lässt im Schnitt alle 500 Millionen Jahre einen Riesenkontinent entstehen, der sämtliche Landmassen der Erde umfasst. Fünf oder sechs dieser Superkontinent-Zyklen soll es im Laufe der Erdgeschichte bereits gegeben haben. Und bei anhaltender Bewegung wird es in etwa 250 Millionen Jahren wieder der Fall sein. Geologische Zeugnisse erlauben die Rekonstruktion des letzten globalen Superkontinents und ein genauer Blick auf die heutige Verteilung von Land und Meer gestattet zudem, alle Stadien eines Superkontinent-Zyklus zu verstehen.

Die Führung ist frei.