Der Kontrabass

Enthusiastisch erzählt der Staatsorchestermusiker von den Vorzügen seines Instruments und den unvergleichlichen Erlebnissen, die klassische Musik zu bieten hat, bis zunehmend seine Verbitterung und Hass auf seinen Beruf und sein unförmiges Instrument herausplatzen, auf dem man nur in seltensten Fällen alle vorgeschriebenen Noten überhaupt spielen kann.

Nur die sehnsuchtsvoll-unerfüllte Liebe zur Sopranistin gibt ihm Aussicht auf eine spektakuläre Geste ,die vielleicht heute Abend…

Patrick Süßkind, berühmt durch seinen Roman „Das Parfüm“ und seine zahlreichen Drehbücher (Monaco Franze, Kir Royal, Rossini), gelang mit seinem Bassisten-Monolog ein Welterfolg, der allein in Deutschland im Erscheinungsjahr über 500 Aufführungen zählte. Hendrik Pape spielt die Geschichte vom einsamen Kontrabassisten. Als Tuttist im Staatsorchester zwischenmenschlich zutiefst verarmt, löst er die Demütigungen des Lebens in reichlich Flaschenbier, und erträumt sich eine Scheinwelt in Gestalt seiner unerfüllten Liebe zur jungen Sopranistin …

Mit Hendrik Pape Regie T. Höhne