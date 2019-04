Der Kreis sagt am 22. Mai„Danke“

Das inzwischen 11. Ehrenamtsevent findet am Mittwoch, den 22. Mai um 19.00 Uhr in der Elzberghalle in Dallau statt. Diesen Termin sollten sich ehrenamtlich Engagierte schon einmal vormerken. Denn an diesem Abend sagt der Neckar-Odenwald-Kreis wieder „Danke“ an alle, die sich in ihrer Freizeit in Vereinen und Initiativen einbringen. Neben der Begegnung mit Gleichgesinnten bietet der Abend ein spannendes Unterhaltungsprogramm mit vielen Überraschungen.