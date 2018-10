Zirkusdirektor Christofferus Wackelzahn und Ladulina "aus der weltberühmten Zirkusfamilie Pepperoni" führen die Zuschauer gemeinsam durch Ihren "geliebten Liederzirkus" Pepperoni-Wackelzahn.

Also: "Hereinspaziert und nicht geniert!" ruft Direktor Wackelzahn und kündigt zusammen mit Ladulina als erste Attraktion den Löwen an. Doch der will erstmal nicht- ganz allein vor so vielen Menschen. Mit Hilfe der Zuschauer getraut er sich dann doch und singt gemeinsam mit den Kindern sein Lied "Der Löwe lacht". Aber auch der weitere Fortgang des Liederzirkus wäre ohne die Hilfe des Publikums undenkbar. Haben doch die Scharfschützin und der Zauberer solches Bauchweh, daß sie nicht auftreten können. Ganz zu schweigen von den Reiterinnen und Reitern. Zwischendurch besucht der "Sultan von Arabien" den Zirkus als Ehrengast auf seinem "original fliegenden Teppich" und der Drache Fridolin spuckt Feuer. Wenn es schließlich heißt: "Was wär´s, ´nen Zirkus anzuschau´n ohne diesen einen Kerl, den Lustigen, den Clown" ist eine bunte Zirkusstunde gespickt mit Liedern zum Mitsingen und Mitmachen wie im Flug vorübergegangen. Also: Hereinspaziert und nicht geniert!

25 Jahre - 1000 Vorstellungen!

Die erste Fassung des Liedertheaters„Der Löwe lacht“ entstand im Frühjahr 1993. Schnell wurde das Stück zum beliebten „Renner“ bei Kindern und Eltern. Im Frühjahr 1994 erschien das Liederbuch „Der Löwe lacht“. Zum Jahresende desselben Jahres wurde die erste Audio-Kassette mit Liedern aus dem Programm veröffentlicht. Beides trug wesentlich zur weiteren Verbreitung des „Löwen“ bei. Der Kassette folgte 1997 die CD und 1998 das Bilderbuch. Im Jahr 2008 wurde „Der Löwe lacht“ von Vladi und Christof Altmann gemeinsam neu inszeniert und frisch auf die Bühne gebracht. Im etwa ein Dutzend Stücke umfassenden Gesamtrepertoire der Altmanns blieb der „Löwe“ auch in den Folgejahren das wahrscheinlich beliebteste Stück beim Publikum. Zwischenzeitlich kommen vielfach junge Eltern mit ihren Kindern in die Vorstellung, die den lachenden Löwen bereits selbst als Kinder erlebt haben. „Der Löwe lacht“ wurde dadurch zum generationenübergreifenden Klassiker im Altmann´schen Repertoire. Viele von Christof Altmanns Kinderliedern werden seit Jahren in Kindergärten und Schulen in Baden-Württemberg und weit darüber hinaus gesungen. Allen voran: Der Löwe lacht. „Der Löwe lacht“ war außerdem im Mai 2013 auf Tournee an der Westküste der USA. Anlässlich der 1000. Vorstellung des Stücks gehen die Altmanns im Herbst 2018 auf Jubiläumstour. Im Theaterhaus werden sie dabei von den unter anderem als „Berta Epple“ (Ex Tango Five) bekannten Musikern Veit Hübner (Kontrabass), Gregor Hübner (Violine) und Bobbi Fischer (Piano) virtuos begleitet.

Dauer: ca. 70 Minuten, ohne Pause

Die Vorstellung ist geeignet für Kinder ab etwa vier Jahren.