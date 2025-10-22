Der Löwe lacht

„Hereinspaziert und nicht geniert!“ Zirkusdirektor Christofferus Wackelzahn und Ladulina aus einer weltberühmten Zirkusfamilie führen das Publikum gemeinsam durch das Programm in ihrem geliebten Liederzirkus Pepperoni-Wackelzahn.

Ob sich jedoch der Löwe auf die Bühne traut, der Sultan von Arabien mit seinem Teppich einschweben kann, der Drache Fidolin Feuer spuckt und der Clown seine Späße macht, hängt auch von den kleinen Zuschauerinnen und Zuschauern ab. Bei dieser bunten Zirkusstunde voll mit Liedern zum Mitsingen und Mitmachen vergeht die Zeit wie im Fluge.