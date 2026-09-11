Der Löwe lacht

Hereinspaziert und nicht geniert!

Wenn Zirkusdirektor Christofferus Wackelzahn und Ladulina aus der berühmten Familie Pepperoni zur großen Show laden, verwandelt sich die Manege in ein fröhlich-funkelndes Abenteuer.

Doch diesmal läuft im Liederzirkus Pepperoni-Wackelzahn einiges drunter und drüber: Ein schüchterner Löwe traut sich nicht aufzutreten, die Kunstschützin und der Zauberer haben plötzlich Bauchweh, und die Reiterinnen und Reiter sind spurlos verschwunden.

Jetzt sind alle Kinder gefragt! Mit lautem Mitsingen und ganz viel Mut bringen sie den bunten Zirkus wieder in Schwung. Und natürlich dürfen auch außergewöhnliche Gäste nicht fehlen: der Sultan von Arabien auf seinem fliegenden Teppich, Drache Fridolin und ein lustiger Clown mischen die Manege ordentlich auf.

Für Kinder ab 6 Jahre.