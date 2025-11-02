Der Lauf der Dinge

Am Anfang liegt dort ein Bauplan. Ein Baukasten mit 1000 Teilen. Eine Anleitung für eine Maschine vielleicht? Welches ist das erste Teil? Welches das beste Verbindungsstück?
Was machen wir, wenn das wichtigste Stück fehlt? Und wie
hört es auf?
Ein*e Performer*in und die Kinder im Publikum gehen eine Kompliz*innenschaft ein. Gemeinsam versuchen sie, den
Bauplan zu entschlüsseln und den Lauf der Dinge in Gang zu setzen. Dabei fragen sie sich: Wer kann welches Wissen beisteuern, wem fällt eine Lösung ein und (wie) halten wir aus, wenn alles zusammenkracht?
Ein Stück mit wenig Sprache über Selbstwirksamkeit, den Umgang mit Scheitern und die Frage, ob nicht alles auch ganz anders gehen könnte.