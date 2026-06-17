In einer Werkstatt, zwischen den erstaunlichen Einzelteilen einer außergewöhnlichen Murmelbahn, sucht Wim nach der perfekten Lösung. Hier wird gemessen, sortiert, ausprobiert, verschoben und von vorne angefangen! Welches ist das erste Teil? Welches das beste Verbindungsstück? Was macht Wim, wenn die Murmel immer stecken bleibt? Könnten die Besucher*innen, die überraschend an die Tür geklingelt haben, vielleicht hilfreich sein?

Bei diesem Forschungsunterfangen liegen Neugier, Frust und Euphorie ganz nah beieinander. Dabei stellt sich immer wieder die Frage: Wie geht es weiter? Wie löse ich Probleme und welche Probleme sind eigentlich auch Chancen? Wie viel Chaos braucht es, um eine gute Idee zu haben? Wann greife ich ein und wann lasse ich einfach los?

Ein Stück mit wenig Sprache über Selbstwirksamkeit, Durchhaltevermögen und darüber, wohin uns der Lauf der Dinge eigentlich führen kann, wenn wir ihm nur aufmerksam folgen.