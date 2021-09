Der lebendige Vortrag

Dieses Seminar richtet sich an alle, die in der Öffentlichkeit stehen, Vorträge halten, Texte präsentieren und eine Zuhörerschaft durch Präsenz mitt der Stimme optimal erreichen wollen. Sie erhalten in diesem Workshop professionelle Anleitung für den Umgang mit Ihrer Stimme, Stimmpflege und Sprecherziehung, erlernen die Grundlagen für einen effektiven Vortrag und die optimale Präsentation von Texten. Methoden des Workshops sind: Stimm- und Sprechübungen, Training der Textpräsentation (inhaltliche Vorbereitung, Vortragssituation), individuelle Sprechhaltung und Kontakt zum Publikum. Bitte bringen Sie einen inhaltlich vorbereiteten aber nicht auswendig gelernten Text Ihrer Wahl, bequeme Kleidung und Schuhe sowie Lust am Ausprobieren mit, für die einstündige Mittagspause Verpflegung und Getränk. Die Dozentin ist Schauspielerin, Sprecherin und Regisseurin.

Anmeldung bei der vhs unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de.