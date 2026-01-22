Der Lese-Hund hört zu

Habt ihr Lust, in einer ganz besonderen Gesellschaft eure Lieblingsgeschichten vorzulesen?

Lese-Hund Nele freut sich darauf, euch kennenzulernen. Heidi Nowak von den BRH Rettungs- und Therapiehunde Fildern und Umgebung e. V. kommt mit Ihrem Besuchshund Nele in die Bücherei Echterdingen. Nele ist ein speziell ausgebildeter Hund, der es liebt, Kindern zuzuhören.

Er schafft eine entspannte Atmosphäre, in der das Lesen richtig Spaß macht! Ganz egal, ob du schon geübt bist oder gerade erst anfängst – bei dem Vierbeiner kannst du ohne Druck üben und ihm deine Lieblingsbücher präsentieren.