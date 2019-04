Der lieben Mutter!

Viele Kinder und vor allem männliche Thronfolger sollten sie gebären: Das war die Aufgabe der Fürstinnen, die in einem Schloss wie Ludwigsburg lebten, über Jahrhunderte und auch noch am Ende der Monarchie vor 100 Jahren. Ihre Schicksale entwickelten sich meist im Schatten der Männer und der Staatsraison. Diese Führung deckt die Spuren der Mütter in den prachtvollen Räumen der Ludwigsburger Beletage auf.