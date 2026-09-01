Der märchenhafte Naturspaziergang mit Juliane Dehner im Steinbachtal

Die Runde ist für Kinder ab 5 Jahren gedacht. Kinder nehmen in Begleitung eines Erwachsenen teil. Die Führung findet nur statt, wenn sich ausreichend Teilnehmer finden. Wir bitten um Verständnis.

Märchen und Natur sind unzertrennlich. Der Wald ist in vielen Erzählungen mehr als nur Kulisse – er ist ein geheimnisvoller Ort der Wandlung, der Prüfung und des Neubeginns. Rotkäppchen begegnet hier dem Wolf, Hänsel und Gretel verirren sich zwischen den Bäumen, Schneewittchen findet Schutz bei den Zwergen im Wald. Die Natur steht dabei sinnbildlich für das Unbekannte – aber auch für Geborgenheit, Kraft und Erneuerung. Wer den Wald betritt, verlässt den Alltag und findet zu sich selbst – genau wie die Helden der Märchen. So lehren uns die alten Geschichten bis heute: In der Natur finden wir, was wirklich zählt – Mut, Vertrauen und ein Stück Zauber.