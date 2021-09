Der Mönch mit der Klatsche

Eine Krimi-Komödie frei nach Edgar Wallace von Stefan Keim

Hier spricht Edgar Wallace – oder doch Klaus Kinski?

Premiere: 22.09.2021, 20.00 Uhr

London, Nebel über der Themse, irgendwo her hallen Schüsse – und natürlich ist alles in Schwarz-Weiß. So oder so ähnlich sehen sie doch alle aus, die Edgar Wallace Filme. Auch die Bücher mischen Klischees mit Erwartungen. Jetzt soll „Der Mönch mit der Peitsche“ auf die Bühne und es wäre ein herrlich kriminalistischer Abend, wenn, ja wenn die Schauspieler nicht im Stau stehen würden… Regieassistentin Katrin und Beleuchter Klaus sehen die Katastrophe bevor. Doch die Vorstellung ausfallen lassen? Auf gar keinen Fall! Lieber springen sie selbst ein! So erleben Sie die Spannung des Edgar Wallace mit der Komik der Improvisation – und eines sei verraten, nicht nur aus der Peitsche wird notgedrungen eine Klatsche…

Lachen, Rätseln und fast schwarz-weiße Nebelschwaden garantiert!