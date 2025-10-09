Der Mörder ist immer der Gärtner

Kommen Sie mit auf eine packende musikalische Spurensuche im Reich des Verbrechens.

Die Suche nach dem Mörder wird im Stück zu einem mitreißenden Abend voller Überraschungen, schwarzem Humor und charmantem Nervenkitzel. Zwischen „Kriminal-Tango“ und „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“, von „Bon Soir, Herr Kommissar“ bis hin zu „Und der Haifisch, der hat Zähne ...“ – es erwartet Sie ein unterhaltsamer Mix aus Klassikern und Kuriositäten der Krimi-Musik. Ein musikalischer Abend mit Gänsehaut-Garantie.