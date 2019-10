Bei dieser Reihe, die in regelmäßigen Abständen im Alamannenmuseum angeboten wird, treffen die Museumsbesucher auf einen Führer oder eine Führerin in alamannischer Gewandung, der bei einem Rundgang durch das Museum sich selbst und seine Lebensumstände in der Zeit der Alamannen vorstellt, bei manchen der Termine auch gemeinsam als Alamannenpaar.