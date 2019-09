Der Malerpfarrer Sieger Köder und seine Altarbilder

Der Altar in einer Kirche ist der Ort, an dem das Gedenken an das Abendmahl Jesu gefeiert wird. In der Urkirche stand der Altar mitten im Raum der Abendmahlsfeier und rückte im Mittelalter als Hochaltar immer mehr an den Ostrand des Kirchenraumes. Darüber konnte man dann große Bilder aus der Heilsgeschichte anbringen. Diese Tradition nahm der Malerpfarrer Sieger Köder auf und malte in seinen Altarbildern Ereignisse der Heilsgeschichte mit einem Bezug zur jeweiligen Kirchengemeinde und seiner jeweiligen Geschichte.

Nach einem kurzen Abriss der Lebensgeschichte Sieger Köders wird der Vortrag in Wort und Bildbeispielen auf einige Sieger-Köder-Altarbilder in Ostwürttemberg eingehen.