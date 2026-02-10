Der Markisenmann (Premiere)

Kim ist fünfzehn, ihr Leben grässlich. Mutter, Stiefvater, Schule und auch der Stiefbruder sind furchtbar.

Und dann ein „Unfall“ und die Familie schiebt sie in den Sommerferien zum „feinen Herrn Papen“ ab. Ihrem leiblichen Vater, den sie noch nie gesehen hat. Noch nie.

Und jetzt: Sechs gemeinsame Wochen in einer Fabrikhalle im Ruhrgebiet, die er mitsamt einer Unmenge scheußlicher Markisen bewohnt. Es dauert, bis Kim mit ihm auf Verkaufstour geht. Und gefühlt seinen ersten Erfolg dabei erzielt. Und sie das Sprechen beginnen. Darüber, warum sie sich vorher nie sehen konnten. Und darüber, warum Kim jetzt bei ihm ist. Und plötzlich erscheint das Leben in neuem Licht.

JAN WEILER wurde 1967 in Düsseldorf geboren, besuchte die Deutschen Journalistenschule und arbeitete dann elf Jahre lang beim Süddeutsche Zeitung Magazin in unterschiedlichen Funktionen, die letzten fünf Jahre als Chefredakteur.

Seit 2005 ist er freier Schriftsteller. Er verfasst vor allem Romane, Kolumnen, Hörspiele und Drehbücher und tritt auch als Sprecher auf seinen CDs und als Vorleser auf Tourneen durch ganz Deutschland in Erscheinung.

Bekanntheit erlangte er vor allem mit seinen Roman „Maria, ihm schmeckt’s nicht!“ und „Das Pubertier“, „Der Markisenmann“ erschien 2022. Seine Bücher haben bisher eine Gesamtauflage von mehr als drei Millionen Exemplaren erreicht.