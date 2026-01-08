Der Markisenmann

im Rahmen von "Sommer im Schloss"

Schloss Wasseralfingen Schloßstrasse 7, 73433 Aalen

Kim ist fünfzehn, ihr Leben grässlich. Mutter, Stiefvater, Schule und auch der Stiefbruder sind furchtbar. 

Und dann ein „Unfall“ und die Familie schiebt sie in den Sommerferien zum „feinen Herrn Papen“ ab. Ihrem leiblichen Vater, den sie noch nie gesehen hat. Noch nie.

Und jetzt: Sechs gemeinsame Wochen in einer Fabrikhalle im Ruhrgebiet, die er mitsamt einer Unmenge scheußlicher Markisen bewohnt. Es dauert, bis Kim mit ihm auf Verkaufstour geht. Und gefühlt seinen ersten Erfolg dabei erzielt. Und sie das Sprechen beginnen. Darüber, warum sie sich vorher nie sehen konnten. Und darüber, warum Kim jetzt bei ihm ist. Und plötzlich erscheint das Leben in neuem Licht.

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Konzerte & Live-Musik
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