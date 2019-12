Der marktgerechte Mensch

Ein Film "von unten" von Leslie Franke und Herdolor Lorenz. Europa ist im Umbruch.

Seit dem neuen Jahrtausend und zuletzt nach der Finanzkrise wurden neue Weichen gestellt. Die soziale Marktwirtschaft, gesellschaftliche Solidarsysteme, über Jahrzehnte erstritten, werden infrage gestellt.

Vor 20 Jahren waren in Deutschland knapp zwei Drittel der Beschäftigten in einem Vollzeitjob mit Sozialversicherungspflicht. 38% sind es nur noch heute. Aktuell arbeitet bereits knapp die Hälfte der Beschäftigten in Unsicherheit! Sie befinden sich in Praktika, wiederholt befristeter Arbeit, in Werkverträgen und Leiharbeit.

Wie konnte es zu dieser Entwicklung kommen? Arbeitskämpfe haben seit der Industrialisierung Standards des Arbeitsrechts erstreikt, die für die soziale Marktwirtschaft grundlegend waren. Und mit einer Senkung der Unternehmenssteuern und der Deregulierung des Arbeitsmarktes schaffte Berlin es seit 2003, deutschen Konzernen nachhaltig Kostenvorteile zu verschaffen. Die Realeinkommen sanken allerdings infolge dessen zwischen den Jahren 2000 und 2010 im Mittel um bis zu 23,1 Prozent. Es gibt 14 Mio arme Menschen im reichen Deutschland – 16%!

Nach dem Film Gespräch mit den Fimmacher!. www.marketable-people.org