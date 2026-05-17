Der Maulwurf Grabowski

Der Kinderbuch-Klassiker als herzerwärmendes Erzähltheater für Menschen ab 4 Jahren – Spannung mit Happy End von Theater Mär.

Inmitten einer idyllischen Wiese lebt der liebenswerte Maulwurf Grabowski. Tag für Tag buddelt er sich fröhlich durch die Erde, während über ihm die Sonne strahlt und die Vögel singen. Die Wiese verwandelt sich dabei in eine lebendige Landschaft aus Hügeln, die den Bauern gelegentlich zum Schimpfen bringt, aber für Grabowski ist es ein Paradies.

Doch eines Tages ändert sich alles. Die Wiese wird vermessen, und die bedrohlichen Geräusche von Baggern dringen in Grabowskis unterirdisches Reich. Plötzlich ist seine Heimat in Gefahr und Grabowski muss fliehen, um dem drohenden Unheil zu entkommen. Auf seiner Suche nach einem neuen Zuhause, in dem er sich sicher und geborgen fühlen kann, muss Grabowski einige Abenteuer bestehen.