Der Maulwurf Malsehn

Malsehn ist ein liebenswerter, kleiner Maulwurf. Aber er hat ein Problem, er kann sehen!

Darum wird er von den anderen Maulwürfen verstoßen. Ein Fuchs nimmt ihn in seinen Dienst, versucht ihn auszunutzen, wird aber, bezaubert durch die Treue und Aufrichtigkeit des kleinen Kerls, zu seinem Freund und Beschützer. Dennoch gelingt es der Eule Eulesia eines Tages, Malsehn zu packen und ihn in ihre Baumhöhle zu bringen. Wie es ihm zusammen mit Franziskus, der Maus, gelingt zu entkommen, ist für Jung und Alt eine spannende Geschichte.