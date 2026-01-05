Der Medicus 2

Capitol Lichtspiele Kino Güterbahnhofstr. 28, 70806 Kornwestheim

11. Jahrhundert - der Medicus Rob Cole strandet mit seinen Weggefährten nach seiner Flucht aus Isfahan in seiner alten Heimat London, um dort das Licht seines medizinischen Wissens zu verbreiten. 

. Bald wird er in die Intrigen des Königshauses verstrickt und wieder muss er kämpfen: um das Leben seiner Patienten, für die Anerkennung seiner Arbeit und gegen eine ganz neue Herausforderung - das Leiden der menschlichen Psyche. 

Info

Freizeit & Erholung
