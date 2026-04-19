Wenn auf der Leinwand die Welt untergeht, steckt oft Roland Emmerich dahinter. Der international gefeierte Regisseur, bekannt für spektakuläre Katastrophenfilme und monumentale Bilder wie in Independence Day oder The Day After Tomorrow, ist zu Gast am Schauspiel Stuttgart. Im Gespräch mit Michael Steinbrecher vom SWR Kultur gibt der Master of Disaster persönliche Einblicke in seine Arbeit: Wie entstehen Weltuntergangs-Szenarien fürs Kino? Was treibt ihn an, ganze Städte einstürzen zu lassen und den Himmel in Flammen zu setzen? Und welche Geschichten interessieren ihn heute?

Im Anschluss an das Gespräch zeigen wir die SWR-Dokumentation Der Meister der Apokalypse über Leben und Werk des Filmemachers. Über knapp vierzig Jahre begleitete Regisseur Jo Müller den Ausnahmefilmer bei öffentlichen Events, Dreharbeiten – und Zuhause. Der Film zeichnet Emmerichs Weg vom filmbegeisterten Studenten zum weltweit erfolgreichen Regisseur nach und beleuchtet die Entstehung seiner größten Produktionen.

Nach den Fantastischen Vier geht die Gesprächsreihe des Schauspiels Stuttgart und des SWR mit Roland Emmerich in die zweite Runde: ein Abend für Filmfans, Neugierige und alle, die wissen wollen, wie man den großen Knall auf die Leinwand bringt – ein Blick hinter die Blockbuster-Kulissen Hollywoods mit einem der erfolgreichsten deutschen Regisseure im internationalen Kino.