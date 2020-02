Der Meister und Margarita von Michail Bulgakow in der Bearbeitung von Johanna Schall und Grit van Dyk.Teufel Voland stattet Moskau einen Besuch ab. Er will herausfinden, ob sich die Bewohner der Stadt tatsächlich zu „neuen Menschen“ gewandelt haben, wie die sozialistische Propaganda behauptet. Natürlich hat er leichtes Spiel, das Gegenteil zu beweisen. Mit höchst amüsanten und zugleich bitterbösen Streichen lösen er und seine bizarre Suite großes Chaos in der Stadt aus. Nur einer wird von seinem Besuch wirklich profitieren – der Meister. Ihm wird er seinen Roman wiedergeben, den der Schriftsteller über Jeschua und Pontius Pilatus geschrieben hat, und er wird ihn mit seiner Geliebten Margarita vereinen.

Johanna Schall und Grit van Dyk gelingt mit ihrer Bühnenfassung eine besonders spielfreudige und eigenständige Umsetzung dieses vielschichtigen, satirischen Romans von Michail Bulgakow. Sie lösen sich von der Struktur der literarischen Vorlage und bauen eigene, expressive Bilder, die der philosophischen Tiefe des Romans ebenso gerecht werden wie seiner Sinnlichkeit, Verrücktheit und überschwänglichen Phantasie.