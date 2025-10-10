Der Meisterboxer

bis

Plüderhausen Kitzbüheler Platz 1, 73655 Heilbronn

Reisen Sie mit uns in die 1920er Jahr und erleben Sie einen "nicht ganz schwindelfreien" Abend mit diesem herrlichen Schwank mit viel Situationskomik.

Info

Plüderhausen Kitzbüheler Platz 1, 73655 Heilbronn
Theater & Bühne
bis
Google Kalender - Der Meisterboxer - 2025-10-10 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Der Meisterboxer - 2025-10-10 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Der Meisterboxer - 2025-10-10 19:30:00 Outlook iCalendar - Der Meisterboxer - 2025-10-10 19:30:00 ical
bis
Google Kalender - Der Meisterboxer - 2025-10-11 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Der Meisterboxer - 2025-10-11 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Der Meisterboxer - 2025-10-11 19:30:00 Outlook iCalendar - Der Meisterboxer - 2025-10-11 19:30:00 ical
bis
Google Kalender - Der Meisterboxer - 2025-10-17 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Der Meisterboxer - 2025-10-17 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Der Meisterboxer - 2025-10-17 19:30:00 Outlook iCalendar - Der Meisterboxer - 2025-10-17 19:30:00 ical
bis
Google Kalender - Der Meisterboxer - 2025-10-18 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Der Meisterboxer - 2025-10-18 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Der Meisterboxer - 2025-10-18 19:30:00 Outlook iCalendar - Der Meisterboxer - 2025-10-18 19:30:00 ical

Tags