Der Mensch und sein Immunsystem

Es ist bekannt: Ernährung, Bewegung und Entspannung stärken unser Immunsystem. Ebenso können Lebenshaltung, Wahrhaftigkeit und Meditation die Empfänglichkeit für Ansteckungen mindern. Selbst Gedanken und das Sonnenlicht wirken auf die immunologische Konstitution. So wissen wir viel über die natürliche Fähigkeit unseres Immunsystems, uns vor Krankheiten zu schützen bzw. diese zu überwinden. Aber was ist das Immunsystem selbst? Wie wirkt es und wie ist sein Zusammenhang mit dem ganzen Organismus? Auf diese zentrale Fragen wird Andreas Goyert an diesem Abend eingehen und dabei auch auf die Bedeutung des Eisens.

Vortrag und Gespräch mit Dr. med. Andreas Goyert, Internist, Filderklinik, Filderstadt