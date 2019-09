Die Junge Württembergische Landesbühne Esslingen erzählt Kirsten Fuchs‘ bezaubernde Geschichte „Der Miesepups“ über schwierige Freundschaften, verständnisvolles Miteinander und die Kraft, die es braucht, um über seinen eigenen Schatten zu springen.

Tief im Wald lebt der Miesepups einsam und zurückgezogen in seiner Baumhöhle. Er ist ein genügsamer Zeitgenosse: Außer schlafen, essen, ein bisschen in der unaufgeräumten Wohnung herumstolpern und wieder schlafen braucht er nicht viel. Was er schon gar nicht brauchen kann, sind andere Leute und Besuch. Verständlich, dass er sich nicht gerade freut, als eines Tages drei Tierchen vor seiner Tür stehen und seine Ruhe stören. Zwei von ihnen lassen sich von seiner unfreundlichen Art vertreiben. Aber das Kucks, das bleibt – und kehrt fortan jeden Tag gut gelaunt und mit Geschenken bepackt wieder – und mit dem dringenden Wunsch den Miesepups anzukucken. Nicht einmal die Fee, die dem Miesepups in seinen Träumen erscheint, schafft es, das nervende Kucks wieder verschwinden zu lassen. Das kann ja heiter werden …

Mit der Hilfe von allerlei Krimskrams lassen die Spieler vor den Augen der Zuschauer die Geschichte auf der Bühne entstehen. Unscheinbare Alltagsgegenstände von Handfegern über Dosen, Decken und einen rostigen Ofen verwandeln sich hierbei durch spielerische Materialerkundung in die verschiedenen Waldbewohner.

Mit der Jungen WLB kommt die Erzählung in einem Mix aus Schauspiel und Figurenspiel auf die Bühne.