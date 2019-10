Der mit dem Wort tanzt

Volker Heymann demonstriert, was man mit Sprache so alles anstellen kann: Zuschauer zum Lachen bringen, Musik machen und sogar die Welt erklären. Als unscheinbarer Biologe getarnt entfacht Volker Heymann nach und nach ein Feuerwerk genialer Ideen. Er philosophiert über den Fluch des aufrechten Gangs, die Geschwätzigkeit von Wellensittichen, die Poesie des Dudens und andere bislang unbeantwortete Sinnfragen. Mit seiner Loopstation beweist er, dass man als Solokünstler mehrstimmig dichten kann und dass ein mitreißender Beatbox-Groove solide Mundarbeit ist. Er drechselt aus alltäglichen Absurditäten weise Worte und verbale Überraschungseier. Und wenn er mal nicht an seine Verflossene denken muss, lässt er – als passionierter Biologe – in überbordendem Übermut sogar bisweilen die Sau raus.