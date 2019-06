Der Mond trägt orange...

Eine weite Landschaft eröffnet den Reigen der Geschichten. Der glühende Mond ist verheißungsvoll wie eine neue Liebe. Die Geige flüstert. Etwas wehmütig, dabei so vielversprechend: Melodien, überirdisch schön und innig, dazu eine frische Prise von vir-tuosem Wirbelwind… In Martina Eisenreich-Konzerten kreuzen sich die Wege einer eigenwilligen, cineastischen Tonpoesie mit ihrer magischen Ausstrahlung als Geigerin und Multi-Instrumentalistin in erfrischenden Grenzüberschreitungen. Getragen wird alles von der charismatischen Ensemblekunst des Quartetts, die dieses wundersame Projekt mit mitreißender Lebendigkeit und Sympathie, Dynamik und Spannung füllt – zwischen Konzerthaus und Jazzkneipe, Genua und Geddelsbach.