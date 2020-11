Der Mond zu Gast

Theater kunstdünger / ensemble peripher

Spiel: Christiane Ahlhelm, Lydia Starkulla

Regie & Bühne: Sibylle Kobus & Team

Kostüme: Barbara Büntig

Mit ungewöhnlichen Tiergeschichten aus Japan spricht die Autorin Ando Mikie die großen Fragen des Lebens an: Was ist Glück? Was ist wahre Freundschaft? Wer bin ich? So hat sich der Kragenbär den Kopf gestoßen und weiß nicht mehr, wie seine Freundin aussieht. Der Tiger weint, weil er den Fuchs verschlungen hat. Die Schlange hat die Frucht der Vergangenheit gefressen und findet, dass früher alles besser war. Mit wenig Worten, viel Akrobatik und Clownerie nehmen die beiden Spielerinnen ihr Publikum mit auf eine Reise in die Fabelwelt der Tiere, in der sie lachen und erkennen dürfen, dass ein Leben nur im Miteinander möglich ist.

Kindertheater 2 (6 - 10 Jahre)

Dauer ca. 40 Minuten