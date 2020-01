Der Morgen kann warten - Surreales Schattentheater

Dies ist die Geschichte von einem alten Mann, der endlich einschlafen sollte. Aber nicht wollte. Er hatte Angst davor, dass seine Seele, falls er je im Dunkeln die Augen schließen und einschlafen würde, seinen Körper verlassen könnte.

So hielt er sich Nacht für Nacht mit Erinnerungen wach. Und brachte andere mit seiner Ungeduld und Aufsässigkeit zum Verzweifeln. Doch er hatte noch nicht genug vom Leben, wollte noch so viel mehr erfahren. Und da es für Abenteuer nie zu spät ist, fuhr er eines nachts im Licht des Mondes in seinem Bett zum Haus hinaus. So sah er erstaunliche Dinge, begegnete alt bekannten und überraschend neuen Wesen und erlebte Gefühle wie nie zuvor.

Keine Nacht wie diese!

»In der einstündigen Inszenierung wird das mit wunderbar detailverliebten Bildern gezeigt, die man genau wie die tiefsinnig-reduzierten Texte gern in Buchform in den Händen halten würde. (…) Diese Bögen zwischen Lebensanfang und -ende schlägt die Inszenierung wunderbar leicht und spielerisch. Insgesamt besticht ›Der Morgen kann warten‹ mit viel Liebe zum Detail, jeder Menge Humor und Sprachwitz. Die Inszenierung ist im Schattenspielteil wunderbar schwebend in ihren Aussagen.« (Potsdamer Neueste Nachrichten)

»Die brennenden Themen Alter und Pflegeheim wurden mit Melancholie, zartem Humor, aber insbesondere sehr viel Poesie umgesetzt.« (Vorarlberger Nachrichten)

Konzept & Spiel: Susanne Claus, Peter Müller ::: Puppen: Christian Werdin ::. Bühne: Peter Müller, Christian Werdin ::: Musik: Gundolf Nandico ::: Bilder, Licht, Ton: Peter Müller ::: Regie: Stefan Wey :::