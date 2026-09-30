"Der Morgenstern" - Chor- und Bläserkonzert zum 1. Advent

Posaunenquartett „OPUS 4“ u. a. bestehend aus Posaunisten des Gewandhausorchesters Leipzig
Bezirkskantorin Johanna Pfänder-Bergmann
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Johanneskirche Crailsheim Kirchplatz 4, 74564 Crailsheim
Konzerte & Live-Musik
Kantorei der Johanneskirche
Johanneskirche Crailsheim Kirchplatz 4, 74564 Crailsheim
Posaunenquartett „OPUS 4“ u. a. bestehend aus Posaunisten des Gewandhausorchesters Leipzig
Bezirkskantorin Johanna Pfänder-Bergmann
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