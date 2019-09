Der MütZe-Apfelsaft

Wir wollen für das MütZe Äpfel sammeln, die dann dem MütZe-Café und den Kindergruppen zur Verfügung stehen. Auch möchten wir den Saft beim Weihnachtsmarkt an unserem Stand anbieten.

Gemeinsam mit Kind und Kegel treffen wir uns an einem Nachmittag zum Äpfel Auflesen. Dabei soll auch ausreichend Zeit zum Schwätzen, für ein gemütliches Picknick und zum Spielen sein. An einem darauffolgenden Freitag werden wir bei Familie Haischt in Entringen den Apfelsaft herstellen und abfüllen. Dabei darf jede und jeder mit anpacken und genau beobachten, wie aus den selber aufgelesenen Äpfeln ein leckerer Saft entsteht, der natürlich auch gleich probiert werden kann.

Bitte bringt eine Flasche für die eigene Kostprobe mit.

Termin: Mittwoch, den 16.10.2019 ab 15 Uhr und fürs Pressen voraussichtlich am Freitag, den 18.10.2019

Ort: 1. Termin: Linde am Herdweg, 2. Termin: Bauernhof Haischt

Teilnehmer: Eltern, Großeltern, Interessierte mit und ohne Kinder

Leitung: Achim Reutter

Anmeldung: Astrid Lorenz-Kraft, Tel. 07073 910068

Anmeldeschluss: Freitag, den 11.10.2019