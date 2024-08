Orgelherbst mit Konzertorganist Tobias Horn

Tobias Horn studierte Kirchenmusik A und Orgel Solistenklasse in Stuttgart, Orgel bei Ludger Lohmann sowie bei Ben van Oosten (Den Haag) und Jean Boyer (Lyon). Er ist seit 2000 Bezirkskantor in der Evang. Landeskirche Württemberg (Kirchenbezirk Besigheim) und erhielt 2018 die Ernennung zum Kirchenmusikdirektor. Er ist Gewinner mehrerer internationaler Orgelwettbewerbe (u. a. „L´ Europe et l´ Orgue“ Aachen/Maastricht/Lille, 1. Preis und Bach-Preis der internationalen Pressjury unter Vorsitz der FAZ, Concours Suisse de l´ Orgue 2000). Pädagogische Tätigkeiten im Spektrum zwischen kirchenmusikalischer Basisarbeit und langjährige Tätigkeit als Hochschullehrer (u. a. Musikhochschule Stuttgart, Vorlesungen und Masterclasses am Tschaikowsky-Konservatorium Moskau und an der Musikakademie Krakau) sowie internationale Konzerttätigkeit in den Kathedralen Aachen, Tallinn, Lucca, Danzig/Oliwa, Haarlem, Turku, Helsinki, Trnava, sowie bei weiteren Festivals in Italien, Finnland, Estland, Polen, der Schweiz, den Niederlanden und der Slowakei prägten seinen Werdegang. Tobias Horn wird ein Konzert unter dem Titel „Orgelmusik der 20er Jahre“ präsentieren mit folgenden Kompositionen: Louis Vierne (1870-1937): Hymne au Soleil op. 53, Nr. 3. Karl Hoyer (1891-1939): Vier Charakterstücke op. 35 Louis Vierne (1870-1937): Méditation aus Trois Improvisations Marcel Dupré (1886-1971): Symphonie-Passion op. 23