"Hofmeister rockt" Großes FINALE mit Grönemeyer & Westernhagen (MARIUZZ)

LET’S ROCK AGAIN – bei Hofmeister in Bietigheim wird wieder gerockt. Nach den erfolgreichen „HOFMEISTER ROCKT!“-Veranstaltungen der vergangenen Jahre, die über 20.000 begeisterte Besucher anzogen, können sich die Gäste auch diesem Jahr auf einen ganz besonderen Konzertsommer freuen. Die Freitagabende bei Hofmeister stehen ganz im Zeichen grandioser Kultbands. Vom 2. August bis 6. September präsentiert Hofmeister – gemeinsam mit den Veranstaltern der erfolgreichen Konzertformate „Kornwestheim rockt“ und „Sindelfingen rockt“ – jeden Freitag ab 19 Uhr ausgewählte Tribute-Bands. Präsentiert werden die bekanntesten Songs erfolgreicher Musiker wie Roxette, Phil Collins / Genesis, Queen, Beatles, Grönemeyer & Westernhagen. Auch in diesem Jahr sorgt die Band Rebel Tell mit ihren Cover-Songs im Schlagerbilly-Style für großartige Stimmung und eine mitreißende Show. Die Tribute-Bands präsentieren Ihre eigene einzigartige Show, in Ihrem eigenen Stil, aber doch so nah am Original, dass sie dem Publikum das Gefühl geben, auf einem Konzert der echten Stars zu sein. Alle Besucher*innen können sich auf die bekanntesten Hits und grandiose Stimmung freuen. „Hofmeister rockt“ ist ein einzigartiges Open-Air-Erlebnis. Einlass jeweils ab 18 Uhr mit Food, Drinks und Liegestuhl-Lounge, ab 19 Uhr beginnen die Konzerte der Tribute-Bands.